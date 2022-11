Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un a déclaré vouloir répondre aux menaces nucléaires des États-Unis par des armes nucléaires. Il l'a fait savoir lors d'un essai du nouveau missile balistique intercontinental nord-coréen auquel il a assisté. C'est une réponse énergétique du président qui n'entend pas se laisser se laisser intimider. C'est pourquoi il renforce son arsenal nucléaire au jour le jour. La Corée du Nord se déclare prête pour affronter n'importe quelle puissance.

La Corée du Nord promet donner une réponse à la mesure des menaces des États-Unis. Face aux menaces nucléaires, Kim Jong-un a déclaré qu'il leur opposera des armes nucléaires. Il était ce vendredi en compagnie de sa fille et son épouse à l'essai d'un missile intercontinental balistique. Au cours de cette manœuvre, il lancé ce message relayé par l'agence presse nord-coréen KCNA. "si les ennemis continuent de poser des menaces, (...) notre parti et notre gouvernement réagiront résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à la confrontation totale par une confrontation totale", a-t-il lancé.

La Corée du Nord est isolée de la communauté internationale à cause de son insoumission aux résolutions dont notamment celles liées au nucléaire. Kim Jong-un se dit prêt à tout affrontement et compte bien renforcer son armement. Pour lui, la politique « hostile » menée par les occidentaux ont poussé son pays à "accélérer considérablement le renforcement de sa dissuasion nucléaire". C'est un nouvel épisode d'escalades verbales entre la Corée du Nord et les États-Unis.