Aux Etats-Unis, des entreprises chinoises sont souvent accusées d'espionnage, surtout Huawei. Le géant des télécoms a été placé sur la liste noire de l'oncle Sam sous la présidence Trump. Ce qui entravait ses relations commerciales avec les entreprises américaines. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir en janvier 2021 n'a rien changé à la situation. La sanction n'a pas été levée. Pire, en mars 2021, Huawei, Hytera Communications, ZTE, Dahua Technology, Hangzhou Hikvision Digital Technology ont été classés comme des entreprises représentant un "risque inacceptable" pour la sécurité des Etats-Unis par le régulateur américain des télécoms ('FCC).

Huawei, ZTE, Dahua, Hikvision et Hytera

Ce même régulateur indiquait trois mois plus tard, qu'il ne s'opposait pas à un projet d'interdiction des autorisations accordées à des entreprises chinoises d'équipements et télécommunications. Hier vendredi 24 novembre 2022, l'agence a finalement annoncé la prise de cette décision. Près d'une demi douzaine de sociétés chinoises sont concernées. Les équipements et services télécoms fournis par celles-ci sont interdits sur le sol américain. Cependant, les produits déjà autorisés par l'agence de régulation ne sont pas pour l'instant suspendus. Les nouveaux produits ne pourront naturellement pas être vendus sur le sol américain puisque lesdites entreprises n'obtiendront pas les autorisations de mise sur le marché. Sans surprise, Huawei, fait partie des entreprises de l'empire du milieu frappées par cette mesure. il y a aussi ZTE, Dahua, Hikvision et Hytera.

Pour " protéger le peuple américain contre des menaces à la sécurité nationale"

Les USA considèrent ces entreprises comme des menaces pour la sécurité nationale. Pour Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, "ces nouvelles règles représentent une part importante des actions mises en place afin de protéger le peuple américain contre des menaces à la sécurité nationale impliquant des équipements télécoms". Le FCC fait également savoir qu'il pense à réétudier les autorisations déjà accordées de même que les procédures de révision des interdictions annoncées. Notons qu'en juillet dernier, le FBI (Federal Bureau of Investigation) avait annoncé qu'elle menait des investigations sur les appareils Huawei aux Etats-Unis. Une enquête qui a débuté depuis la présidence Obama. En effet, le service de renseignement intérieur, soupçonne Huawei d’espionner pour le compte de Pékin.