Dans le parc national de Zion aux États-Unis, une femme de 31 ans s'est éteinte mercredi 23 novembre dernier, alors qu'elle était en promenade avec son mari âgé de 33 ans depuis la veille. Sa mort serait due à une forte fraicheur. Le couple a entamé son voyage au parc national de Zion dans la soirée du mardi dernier. Ils y ont passé la nuit. Le mercredi, le mari était blessé pendant que la femme souffrait du froid.

Elle s'était finalement arrêtée en attendant que le mari aille trouver de l'aide. Il a donc retrouvé des gardes du parc qui l'ont amené dans un centre médical. Pendant ce temps, d'autres visiteurs ont fait la réanimation cardiorespiratoire à la femme, mais en vain. À l'arrivée de l'homme avec les sauveteurs, sa femme avait déjà perdu la vie. Ce même mercredi, les sauveteurs ont retrouvé le corps d'une adolescente qui a également succombé au froid après avoir raté un virage lors de sa descente et s'être perdue lors d'une randonnée.

La victime était alors âgée de 19 ans et devrait souffler sa vingtième bougie dans cette semaine. Malheureusement, elle s'est éteinte avant son jour, dans le parc d'État de Franconia Notch, dans le New Hampshire. La jeune fille avait été déposée sur le sentier par sa mère, pour réaliser son rêve. Celui de parcourir les 48 sommets du New Hampshire avant son 20e anniversaire. Elle avait pratiquement atteint son objectif quand elle est décédée.