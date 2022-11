Par ces temps de guerre en Ukraine et de crise énergétique dans le monde, l’adoucissement du ton de certains pays occidentaux envers le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro suscite des interrogations. En effet, après les États-Unis, la France par le biais de son président Emmanuel Macron a repris contact avec l’homme fort de Caracas. C’était à la faveur de la COP27 organisée à Charm El-Cheikh, en Égypte. L’actuel patron de l’Élysée a eu un très bref échange avec le président élu mais contesté de ce pays de l’Amérique du Sud.

Officiellement, la présidence française a annoncé son ambition de relancer les pourparlers entre le régime de Maduro et l’opposition. « On essaie de créer une dynamique pour la reprise des négociations ». Emmanuel « Macron tente de l’accompagner. C’est la raison pour laquelle il a très brièvement salué Maduro », a expliqué l’Élysée. « Je serais heureux qu’on puisse se parler plus longuement, que l’on puisse engager un travail bilatéral utile pour la région », aura pour sa part déclaré le président français au cours de la rencontre qu’il a eue avec le président vénézuélien ce lundi 7 novembre en Égypte.

Des échanges contre le pétrole?

Cette action du président français intervient suite à celle des États-Unis il y a quelques mois. Alors que le monde est confronté à une crise énergétique à cause de la guerre en Russie, l’administration dirigée par Joe Biden a autorisé l’allègement de manière limitée de certaines sanctions sur le pétrole pour permettre à Chevron, la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis de reprendre ses échanges avec le Venezuela. La France sera-t-elle également dans l’optique de mener des négociations secrètes avec Caracas pour avoir du pétrole ? Pour l’heure, beaucoup d’observateurs estiment déjà que ce bref échange entre Macron et Maduro consacre la mort politique de l’opposant Juan Guaido.