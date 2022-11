Le tribunal de Cagayan de Oro vient de prononcer une nouvelle peine contre Peter Gerard Scully et ses trois coaccusés. Peter Gerard Scully, un Australien condamné à une peine à vie dans le cadre de violences sexuelles sur des enfants, viol et trafic d'êtres humains vient de prendre une nouvelle peine de 129 ans de prison après une conclusion d'une négociation de peine avec la famille des victimes. La pauvreté, la maîtrise de l'anglais et une forte utilisation d'Internet aux Philippines sont considérés comme les facteurs ayant favorisé la croissance de l'exploitation sexuelle des enfants dans le pays.

Devenu une plaque tournante mondiale des crimes sexuels de tout genre, ce pays a été le siège des activités illégales de Peter Gerard Scully et de trois autres personnes. Inculpés de 60 infractions, dont la traite d'êtres humains, les violences sexuelles sur des enfants, viols, et pédopornographie, Peter Gerard Scully avait écopé d’une peine à vie. Deux de ses complices ont été condamnés à des peines supérieures à neuf ans de prison pendant que Lovely Margallo, sa compagne a pris elle 126 ans de prison.

Mais dans une récente sortie sur la page Facebook du bureau régional du procureur, on pouvait lire que Peter Gerard Scully a connu une révision de peine passant ainsi de la peine à vie à 129 ans de prison. Un accord de négociation de peine aussi accepté par les victimes et leurs familles. Néanmoins, cette nouvelle condamnation sera un exemple pour les autres trafiquants selon Merlynn Barola-Uy, le procureur régional de la ville de Cagayan de Oro. « J'espère que cela envoie un message très fort à tous les agresseurs, tous les trafiquants d'êtres humains », a-t-il déclaré.