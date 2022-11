A ces débuts, l’application de Mark Zuckerberg avait une seule fonction : l’envoi de message. Mais avec le temps, les responsables ont décidé de mettre à la disposition des entreprises et leurs clients un autre canal de discussion plus poussée. Il s’agit notamment de la fonction ‘’Communautés’’. A travers ce canal, WhatsApp veut mieux organiser les discussions dans les groupes. C’est le défi que ses responsables ont actuellement relevé pour permettre aux utilisateurs de communiquer de façon plus professionnelle.

Déployée aujourd’hui par Meta, ce nouvel outil qui permet de discuter de façon plus organisée a été inspiré des applications Slack ou Discord. Ainsi pour les proches qui s’envoient des messages entre eux, ils peuvent utiliser les groupes de WhatsApp classiques. Par contre, pour les grands groupes tels que le personnel d’une entreprise, les associations de quartiers ou encore les groupes de parents d’élèves, il y a mieux. Les dirigeants de WhatsApp pensent que la nouvelle fonction ‘’Communautés’’ est plus adéquate.

Une meilleure gestion des messages

L’avantage avec ce nouveau canal créé est qu’il est possible d’avoir plusieurs groupes de discussions pour différents thèmes tout en évitant le nombre de message incontrôlés s’il s’agit d’un seul. Les responsables du service messagerie expliquent qu’avec les communautés, ils veulent offrir un meilleur moyen aux organisations, entreprises et autres groupes de communiquer en toute confidentialité et en toute sécurité. Dorénavant donc, les groupes peuvent contenir 1024 membres et les administrateurs peuvent mieux gérer les messages.