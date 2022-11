Le rappeur August Alsina a visiblement trouvé de nouveau l’amour. Il a en effet profité de son émission de télé-réalité appelée The Surreal Life pour faire l’annonce et présenter son nouveau partenaire pour qui il dit éprouver un grand amour. Devant les caméras l’ex amant de Jada Pinkett Smith a fait savoir que l’amour s’est manifesté d’une nouvelle manière à lui. Il déclare également qu’il veut déclarer son amour devant le monde entier.

"L'amour est apparu, mais d'une manière nouvelle"

« L'amour est apparu, mais d'une manière nouvelle. Je veux partager cela et honorer vraiment la personne que j'aime et qui m'aime en retour et qui m'apprend tant sur l'amour et la guérison. », lance-t-il dans un premier temps. « Je veux faire ça devant le monde parce que cela défie tout ce que l’on peut dire sur ce que l'amour est censé être ou à quoi l'amour devrait ressembler. », a-t-il poursuivi. Suite à ces mots, un homme le rejoint sur la scène. Le rappeur August Alsina lui a ainsi lancé les mots doux en disant notamment : « Je t’aime » et le prend dans ses bras. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent de toute part suite à cette scène.

"J'ai discuté avec Will Smith"

Le rappeur August Alsina avait pourtant fait parler de lui après avoir révélé sa liaison avec l’épouse de Will Smith. Il confiait notamment avoir aimé Jada Pinkett Smith et a précisé avoir entamé l’aventure après avoir eu la bénédiction de l’acteur américain. «J’ai discuté avec Will Smith. Etant donné qu’ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie comme ils ont pu en parler à plusieurs reprises, et sans impliquer le romantisme, il m’a donné sa bénédiction. », avait-il déclaré lors d’une interview qu’il a accordée à Angela Yee.