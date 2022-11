C'est le second plus grand marché au monde pour les banques en ligne après l'Asie. Oui, on parle bien de l'Afrique qui connaît une mutation sur cette thématique depuis maintenant quelques années grâce à la facilité d'accès aux banques via internet. Découvrons une toute nouvelle façon d'accéder aux services bancaires.

Qu'est-ce qu'une banque en ligne ?

Avant toute chose, rappelons ce qu'est une banque en ligne : en quelques mots, il s'agit en réalité de la même chose que les banques traditionnelles, mais tout se passe en ligne ! Par conséquent, vous n'avez pas d'agence physique aux quatre coins du pays, mais un service uniquement en ligne. Pour ce faire, il faut donc se connecter au site internet de la banque, ou sinon via une application mobile. Pour entrer en contact avec un conseiller d'une banque en ligne, cela se fait généralement par une fenêtre de chat ou par téléphone (plus rarement).

Concernant le reste, vous obtenez votre carte bancaire par courrier, et pouvez l'utiliser comme toutes les cartes traditionnelles ! S'inscrire sur une telle banque est plutôt simple : il suffit de s'apercevoir du nombre des offres de banques en ligne pour savoir qu'il y en aura forcément (au moins) une qui devrait répondre à vos besoins et critères.

Quels sont les avantages d'une banque en ligne en Afrique ?

Si vous souhaitez ouvrir un compte auprès d'une banque en ligne, alors vous allez pouvoir profiter des divers bénéfices liés. Le premier d'entre eux est bien entendu l'accessibilité optimale pour accéder aux services bancaires. En effet, il suffit d'un smartphone (ou d'un ordinateur) connecté à internet pour accéder à sa banque. Outre cet aspect intéressant, un autre pourrait également vous convaincre de passer le cap : les faibles coûts facturés par les banques. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir même des banques qui proposent des offres gratuites ! Enfin, et cela peut vous séduire si vous êtes épargnant : sachez que les banques en ligne proposent aussi des produits d'épargne (plutôt attractifs d'ailleurs).

Quelles sont les banques en ligne présentes en Afrique ?

Il est assez difficile de vous donner une liste exhaustive de toutes les banques en ligne que l'on trouve en Afrique. En effet, chaque pays pourrait avoir une ou plusieurs banques en ligne ! Néanmoins, voici une petite liste (non exhaustive) des banques que vous pourriez trouver sur le continent africain :

SunTrust Bank au Nigéria,

Discovery Bank, Bank Zéro ou encore TymeBank en Afrique du Sud,

L'Bankalik, Bankaty au Maroc,

Banxy en Algérie…

Bien souvent, ce sont soit des grands groupes bancaires qui sont derrière ces offres, ou sinon des fortunes comme la SunTrust Bank au Nigéria. D'ailleurs, on remarquera que les banques françaises commencent d'ores et déjà à bien s'établir avec des offres de banques en ligne en Afrique. Par exemple, c'est la BPCE qui a lancé l'offre Banxy en Algérie en 2018. Si vous ne connaissez pas le groupe BPCE, c'est normal, mais si l'on vous dit qu'il s'agit de la maison mère de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire… Vous identifiez rapidement ces banques. Bref, les banques en ligne en Afrique commencent seulement à émerger : nul doute que nous sommes au tout début d'un véritable changement !