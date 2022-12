Grosses surprises lors des demi-finales de la 10è édition du tournoi de football, "ARBRE DE NOËL". A l’issue des deux matchs de ces demi-finales, Fifa United et Zéphyr Fc ont décroché leur billet pour la finale. Fifa United vs Zéphyr Fc. C'est la grosse attraction de la 10è édition du tournoi de football "ARBRE DE NOËL". Qualifiées pour la finale de cette compétition, ces deux équipes vont se donner de chaudes explications le samedi 24 décembre 2022.

Tombeur de City Fc de Pahou en quart de finale par 1 but à 0, Fifa United a pris sa revanche sur As Merco dans le "derby local" de Wembley. Après une rencontre à fortes tensions et dominée par intermittence par chacune des deux équipes, il a fallu recourir aux épreuves des tirs au but après un nul et vierge (0-0) au terme du temps réglementaire. Au terme des tirs au but, Fifa United a pris le dessus face à son As Merco par 3 buts à 2.

Dans la deuxième rencontre qui a opposé Shalaï Fc, le tenant du titre à Zéphyr Fc d'Agbodokpa, c'est Zéphyr Fc qui a obtenu son billet pour la finale au terme des séances de tirs au but. Au finish, l'équipe d'Agbodokpa a été plus adroite que son adversaire en inscrivant 3 tirs contre 2. Ainsi, la finale de cette 10è édition s'annonce plus âpre et pourra tenir toutes ses promesses au vu des prestations de ces deux équipes qui ont puni leurs aînés. La rencontre Fifa United# Zéphyr Fc du 24 décembre 2022 garde encore tout son suspense. Seule la fin pourra justifier les moyens.

Résultats des demi-finales

As Merco vs Fifa United : 0-0; (2-3.a.t.b)

Shalaï Fc vs Zéphyr Fc : 0-0; (2-3)

Finale: 24/12/2022

Fifa United vs Zéphyr Fc