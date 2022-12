120 personnes ont trouvé la mort dans les inondations causées par les pluies diluviennes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a annoncé mardi Reuters. Selon ses informations, les pluies torrentielles ont provoqué dans la ville de nombreuses inondations et des écoulements de terre. Des quartiers entiers de la ville dont la population dépasse 15 millions d’habitants sont inondés. Des maisons et des routes sont détruites. Les autorités appellent les habitants de Kinshasa à faire preuve de la plus grande prudence. (Tass)