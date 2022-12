Neuf personnes "ont été placées en détention provisoire", dont "six militaires", poursuivis pour "meurtre et torture" dans le cadre de la deuxième enquête sur les "décès survenus à l'intérieur des installations militaires" à Sao Tomé-et-Principe ont été placés en détention provisoire, indique l'AFP citant un communiqué du procureur général du Il est précisé que 17 autres personnes sont également détenues, mais "soumises à des mesures coercitives moins sévères". Début décembre, le premier ministre Patrice Trovoada avait évoqué des "exécutions extrajudiciaires" après la "tentative" de putsch. Quatre assaillants avaient été capturés après six heures d'échanges de tirs au quartier général de l'armée dans la capitale Sao Tomé, ainsi que deux "commanditaires" arrêtés plus tard chez eux, dont l'ex-président de l'Assemblée nationale sortante et opposant Delfim Nevès, avait annoncé le chef du gouvernement. (Tass)