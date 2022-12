La publication du président Boni Yayi sur sa page Facebook à propos de ses déboires avec le pouvoir en place en juin 2019 et relayée par votre journal dans sa parution du lundi 19 décembre a fait réagir l’ancien premier questeur de l’Assemblée nationale Maxime Houédjissin. En tant que témoin des nombreuses démarches entreprises par les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et nigérian Olusegun Obasanjo, l’honorable Houédjissin a tenu à apporter des clarifications sur les temps forts qui ont marqué la période de 52 jours pendant laquelle le président Boni Yayi a été mis en résidence surveillée suite aux violences qui ont émaillé les élections législatives de cette année de 2019 et le rôle joué par les deux anciens chefs d’Etat. Lire l’intégralité de ses déclarations.

Déclaration de l'He Houédjissin

C'est à propos de la parution de votre journal du lundi 19 décembre dernier où vous avez titré en manchette « Levée du blocus du domicile du l’ancien président Boni Yayi : les révélations de l’ex-président ». J'ai parcouru cet article et j'ai remarqué que l’ancien président Boni Yayi a remercié le président nigérian Muhammadu Buhari pour son rôle qu’il a joué pour la levée de son assignation à résidence en juin 2019. Il en a également profité pour formuler ouvrir une petite brèche sur ses récriminations envers le pouvoir. Je ne suis pas contre que le fait que le président Boni yayi ait remercie le président Buhari. Mais moi, je suis un peu stupéfait par cette réaction parce que je me rappelle bien que le président Nicéphore Soglo et le président Olusegun Obasanjo ont joué un rôle primordial pour le dénouement de cette situation.

Ces deux hommes sont liés en tant que membres du forum des anciens présidents de l’Afrique. Ils sont également des amis depuis de longues années. Je me rappelle bien comme si c'était hier, que le président Soglo était tous les jours au domicile du président Boni Yayi durant toute cette période. Et je faisais partie de la délégation qui se rendait chez le président Boni Yayi, Je suis témoin comme tout le peuple béninois est témoin également que en ces périodes le président Soglo s'est battu corps et âme pour trouver une solution à cette crise. Il parcourait tous les jours le trajet de son domicile à celui de Boni Yayi. Il animait des conférences de presse pendant cette période et faisait des déclarations. Je ne veux pas entrer dans les indiscrétions mais, le président Soglo a même aidé à... Lire la suite dans le journal PDF