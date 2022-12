Le président de la République Patrice Talon était à Washington aux Etats-Unis en début de semaine. Il a pris part comme nombre de dirigeants africains au sommet USA-Afrique. En marge de l'évènement, le Bénin et le Niger ont procédé à la signature du compact régional du Millennium Challenge Corporation (MCC). Il s'agit d'un accord de don de 504 millions de dollars us pour le Programme régional de transport Bénin-Niger. Le président béninois Patrice Talon a profité de l'occasion pour lancer un appel aux investissements privés américains sur le continent.

"Le nombre d'investissements américains est faible sur le continent"

"Je voudrais inviter le Mcc, notamment sa directrice générale et les autorités américaines de persévérer dans cette voie et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés; car on constate, malgré les efforts que tous les pays font pour améliorer le climat des affaires, le nombre d'investissements américains est faible sur le continent" a déclaré Patrice Talon. Il croit foncièrement que le développement réel et durable sur le continent sera effectif avec les investissement privés. "Il faut qu'effectivement des investisseurs viennent sur ce continent; c'est le seul moyen de créer le développement réel et durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans les rapports entre les Etats-Unis et l'Afrique pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine" a déclaré Patrice Talon selon les propos rapportés par le journal La Nation.

Le président béninois a par ailleurs remercié les autorités américaines pour le compact régional dont il reconnaît la pertinence. Selon lui, cela permettra de faciliter la circulation entre le Bénin , un pays disposant d'un port, et le Niger, pays sahélien. "En améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique , notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter l'attractivité de cette zone et c'est en cela que le compact régional est une innovation majeure" a laissé entendre le numéro 1 béninois. « Il contribuera à rapprocher deux pays voisins afin de rendre l’espace plus attrayant pour les investisseurs commerciaux ». a t-il ajouté.