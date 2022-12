Connu pour avoir mené les terroristes de Boko Haram, Abubakar Shekau, l’ancien patron avait bien d’autres centres d’intérêts. Plus d’un an après qu’il soit tombé sur le champ de bataille le 21 mai 2021, des vérités bien ignorées du public ont été rendues publiques En plus du fait qu’il avait de nombreuses concubines, il n’avait pas du tout enseigné certaines prescriptions musulmanes à ses hommes de main. Ses secrets ont été révélés par ses anciens combattants eux-mêmes qui se sont confiés auprès du conseiller spécial du gouverneur de l’Etat de Borno (Nord-est du Nigéria) pour la sécurité.

C’est ce samedi 10 décembre que le général nigérian de brigade, a rendu publique l’information qui lui a été rapportée. A en croire Abdullahi Ishaq, l’ex meneur du groupe de Boko Haram, aurait 83 concubines et ses hommes ne savaient pas faire l’ablution. Le conseiller spécial va préciser que ce sont des anciens soldats d’Abubakar Shekau qui lui ont fait ces confidences. En plus de ses nombreuses concubines et du non-respect de l’ablution, l’ancien patron de Boko Haram tenait des propos bien éloignés des règles musulmanes informe la presse nigériane.

Des soldats induits en erreur?

Dans leur confession, ses soldats disent avoir été induits en erreur par leur chef qui serait en enfer selon eux parce qu’il se serait suicidé. Il faut dire que les autorités en charge de la sécurité du Nigéria ont décidé de prendre en charge les combattants de Boko Haram. La raison est qu’elles ne souhaitent pas que l’Etat islamique de la province d’Afrique de l’Ouest continue de les utiliser. En effet, après qu’ils aient semé la terreur dans le Nord du Nigéria, ces hommes ont accepté de se rendre aux forces de sécurité.