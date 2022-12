Accusé par le leader du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ( Pastef) Ousmane Sonko dans l'affaire des 29 milliards du programme des domaines Agricoles Communautaires, le ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang a porté plainte contre son détracteur pour diffamation. Laquelle plainte vient d'être transmise par le procureur à la Division des Investigations Criminelles (Dic).

En effet, d'après Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang est épinglé par un rapport de l’Inspection Générale de l’Etat, dans l'affaire des 29 milliards du Prodac. Mais le ministre du tourisme ne se reconnait pas fautif dans ce dossier. Suite aux accusations du président du Pastef, Mame Mbaye Niang a répliqué lors d’une conférence de presse qui s'est tenue mercredi 22 novembre 2022. « En tant que ministre de la tutelle, il m’était impossible de m’immiscer dans l’administration du Prodac à plus forte raison d’avoir une responsabilité dans la passation de marchés laquelle sauf délégation et exclusivement dévolue au coordonnateur du Prodac nommé par décret par ailleurs administrateur du crédit et ordonnateur des dépenses », avait expliqué Mame Mbaye Niang.

Il avait annoncé avoir porté une plainte contre Ousmane Sonko et demande que ce cette procédure judiciaire se poursuive dans la quiétude.« Moi Mame Mbaye Kan Niang, citoyen sénégalais, en appelle à votre dignité ou tout au moins ce qui l’en reste, pour aller sans bruit, ni point de presse, ni incitation à un mortel combat, produire devant la justice le rapport de l’IGE et les preuves de vos allégations mensongères et diffamatoires. Une plainte a été déposée à cet effet », avait déclaré le ministre sénégalais du tourisme.