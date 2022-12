Après que la plainte du ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang a été transmise à la Division des Investigations Criminelles (Dic) par le procureur, Ousmane Sonko, le leader du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ( Pastef) a été convoqué mercredi dernier par la DIC. En effet, après les questions des enquêteurs relatives à ses accusations contre Mame Mbaye Niang dans l'affaire des 29 milliards du programme des domaines Agricoles Communautaires, Sonko a demandé du temps pour se préparer et revenir à l'audition, car il ne savait pas que c'était pour ce dossier qu'il a été convoqué.

‹‹ Dès la reprise des auditions, il a fait savoir qu’il a commis un lapsus quand il parlait de l’IGE. Il a indiqué qu’il voulait dire l’IGF. Sur les preuves sur lesquelles il s’est fondé pour accuser Mame Mbaye Niang, Sonko dit détenir des documents et qu’il attend d’être convoqué devant le tribunal pour les exhiber ››, renseignent les médias locaux. « En tant que ministre de la tutelle, il m’était impossible de m’immiscer dans l’administration du Prodac à plus forte raison d’avoir une responsabilité dans la passation de marchés laquelle sauf délégation et exclusivement dévolue au coordonnateur du Prodac nommé par décret par ailleurs administrateur du crédit et ordonnateur des dépenses », avait expliqué Mame Mbaye Niang, suite aux accusations d'Ousmane Sonko.

En ce qui concerne l'IGF (Inspection Générale des Finances) en république du Sénégal, elle est chargée entre autres de vérifier l’utilisation des crédits publics et la régularité des opérations des administrateurs, des ordonnateurs, de tous comptables publics de deniers, des régisseurs et des billeteurs ; de contrôler la qualité de l’organisation des services ainsi que leur efficacité et de contrôler dans les services publics, entreprises du secteur parapublic et personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, l’application des lois et règlements qui en régissent le fonctionnement financier et comptable.