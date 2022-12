La Coupe du monde tire progressivement à sa fin, avec la finale qui aura lieu demain dimanche 18 décembre 2022. Elle se jouera entre la France et l’Argentine. A une journée de la rencontre, la partie argentine semble ne pas avoir entièrement confiance en elle. En effet, Nestor Gorosito, entraîneur du club Gimnasia, a particulièrement peur du joueur français Kylian Mbappé, qu’il a pris pour cible sur Twitter. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, il a donc donné pour unique consigne de brutaliser le footballeur de 23 ans, afin de ne pas le rendre opérationnel pendant le match.

Il avait marqué le 3e but contre l’Australie

« Cuti (Cristian Romero), Ota (Otamendi), Paredes, il faut lui faire les cuisses à Mbappé et la poitrine si on peut aussi » a-t-il écrit sur la plateforme. Notons que Mbappé s’est fait remarquer depuis le début de la Coupe du monde. Il a notamment marqué le troisième but de la France contre l’Australie (4 - 1). Mais lors du match contre l’Angleterre (2 – 1 remporté toujours par la France), ce sont deux autres joueurs (Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud) qui avaient marqué. La fin du match avait été joyeuse pour les supporters français et surtout pour Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.

Après la victoire des bleus, elle a confié au média français TF1 avoir eu « un petit peu peur, c’est un euphémisme. On a un peu tremblé tout le match mais en tout cas l’issue est favorable. C’est tout ce qui compte. Dans un match c’est la qualif et rien d’autre ». Elle a par la suite estimé que les Anglais se sont assez concentrés sur son fils. « En tout cas, ils ont fait l’erreur parce que l’équipe de France ce n’est pas que Kylian. Il y a 11 joueurs sur le terrain et aujourd’hui ils l'ont démontré. Merci Giroud. Merci Tchouaméni et prochaine échéance le Maroc. Fier de rencontrer le Maroc en tout cas » avait-elle ajouté.