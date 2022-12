Dans un contexte où les drones iraniens font la Une en Ukraine, la Corée du Sud a accusé sa voisine du Nord d’avoir survolé son territoire avec des drones. L’information a en effet été rendue publique par un communiqué de l’état-major interarmées sud-coréen qui précise qu’il y avait au total cinq drones repérés par l’armée. «Nos militaires ont d’abord détecté un engin aérien sans pilote nord-coréen autour de l’espace aérien de Gimpo à 10 h 25 [2 h 25, heure française]», indique le communiqué, avant de préciser par la suite que plusieurs drones ont « envahi » l’espace aérien sud coréen dans la zone frontière près de la province de Gyeonggi.

L’un des engins aurait atteint l’espace aérien près de la capitale, Séoul. Face à cette situation, la Corée du Sud a alors a dans un premier temps procédé à des tirs de semonce avant de déployer des avions de chasse et des hélicoptères de combat pour tirer sur les cinq drones. On retient que, l’un des avions de chasse déployés par Séoul s’est écrasé dans le comté de Hoengseong selon les précisions apportées par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les causes de ce crash seraient tout de même accidentelles.

Un acte de provocation selon Séoul

Les pilotes auraient pu se sauver à temps avant la destruction de l’engin. La situation a amené l’armée à renforcer les mesures de sécurité dans les aéroports internationaux de Gimpo et d’Incheon, près de la capitale. À en croire les confidences qui ont été faites par un responsable du ministère sud-coréen des Transports, les vols ont été momentanément suspendus dans ces différents aéroports. «C’est un acte clair de provocation au cours duquel la Corée du Nord a envahi notre espace aérien», a déclaré un officier de l’état-major sud-coréen aux hommes des médias.