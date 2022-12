La guerre en Ukraine continue de faire la une des journaux. En effet, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’organisation du traité atlantique Nord (OTAN) a appelé les membres de l’alliance à faire davantage pour l’Ukraine. Dans une interview publiée ce vendredi 30 décembre 2022, par l’agence de presse allemande DPA, le patron de l’OTAN a exhorté les membres de l’alliance à fournir plus d’armes à l’Ukraine. « J'appelle les alliés à faire plus. Il est dans l'intérêt de notre sécurité de s'assurer que l'Ukraine l'emporte et que Poutine ne gagne pas » a-t-il déclaré, tout en soulignant que le besoin en pièces de rechange pour armements et en munitions est important en Ukraine.

Washington avait accepté de livrer son système de défense anti-aérienne

« Nous savons que la plupart des guerres se terminent à la table des négociations - probablement dans cette guerre ce sera aussi le cas -, mais nous savons que ce que l'Ukraine peut obtenir de ces négociations dépend inextricablement de la situation militaire » a ajouté Jens Stoltenberg. Notons que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé davantage d’armes lors de son voyage à Washington. Les Etats-Unis avaient donc confirmé la livraison à l’Ukraine de son système de défense anti-aérienne, Patriot.

Pour rappel, les propos du secrétaire de l’Otan interviennent un jour après que Kiev ait annoncé que la Russie a tiré plusieurs dizaines de missiles. Selon l’armée de l’air, « l'ennemi attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts, avec des missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires ». Après l'armée de l'air, un haut responsable ukrainien avait affirmé que la Russie avait tiré un nombre important de missiles sur plusieurs cibles. D’après lui, plus de 120 missiles ont été tirés. « Plus de 120 missiles ont été lancés pour détruire des infrastructures civiles essentielles et tuer des civils en masse », a affirmé Mikhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, sur Twitter.