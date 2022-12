À travers un communiqué en date du 15 décembre 2022, l'Autorité de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) informe les ministères, les communes, les établissements publics, les agences, les offices et sociétés d’Etat qu’elle débute le lundi 19 décembre 2022 une mission de suivi de l’application des décisions rendues par le Conseil de Régulation et de vérification de la capacité de fonctionnement régulier des organes de passation et de contrôle des marchés publics des autorités contractantes.

La fin de cette mission est prévue pour le vendredi 23 décembre prochain.Selon le communiqué, les équipes de l'ARMP passeront conformément à la programmation mise à disposition des acteurs concernés. L'Autorité de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) invite les autorités contractantes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité et la réussite de cette mission.

Sont concernés par cette mission, le ministère des enseignements maternel et primaire, le ministère des affaires sociales et de la microfinance, le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le ministère de la justice et de la législation, le ministère des sports, la commune d'Abomey, la commune d'Agbangnizoun, la commune d'Aplahoué, la commune d'Avrankou, la commune de Bembèrèkè, la commune d'Adjohoun, la commune de Comè, la commune de Dassa-Zoumé, la commune de Covè, la commune de Djidja, la commune de Djougou, la commune de Kétou, la commune de Klouékamé, la commune de Lokossa, la commune de Natitingou, la commune de N'Dali, la commune de Parakou, la commune de Sèmè-Podji, la commune de Tanguiéta, la commune de Tori-Bossito, la commune de Toviklin.

Mais aussi, la commune de Zagnanado, l'Agence des Infrastructures Sanitaires, des Equipements et de la Maintenance, l'Agence Nationale pour l'Emploi, l'Agence Territoriale de Développement Agricole Pôles 4, 6, et 7, les Centres Hospitaliers Universitaires Départementaux Borgou-Alibori et Zou-Collines, la Commission Électorale Nationale Autonome, l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, la Loterie Nationale du Bénin, l'Office National de l'Impression et de la Presse, la Société des Aéroports du Bénin, la Poste SA, le Port Autonome de Cotonou, la Caisse Autonome d'Amortissement, l'Agence d'Exécution des Travaux Urbains, la Société Béninoise d'Energie Électrique, le Projet d'Appui à la Compétitivité des Filières Agricoles et de Diversification des Exportations, l'Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et du Développement du Tourisme.