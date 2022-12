Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est intervenu au sommet américano-africain en cours à Washington aux États-Unis. Il a demandé aux pays africains de cesser de mendier des prêts aux occidentaux. Le dirigeant recommande à ses pairs de reconstruire un continent prospère pour se faire respecter.

Au sommet américano-africain, le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est adressé à ses pairs africains. Il n'a pas été tendre envers les dirigeants venus du continent. Dans un discours franc et direct, le leader de la Gold Coast leur a recommandé de cesser de faire la courbette derrière l'Occident. Pour lui, l'Afrique doit s'abstenir de demander des prêts aux pays occidentaux afin que le continent puisse gagner le respect mondial. « Si nous arrêtons d'être des mendiants et dépensons l'argent africain à l'intérieur du continent, l'Afrique n'aura plus besoin de demander le respect de personne, nous obtiendrons le respect que nous méritons. Si nous le rendons prospère comme il se doit, le respect suivra », a-t-il déclaré. Cette déclaration du président ghanéen intervient après que les États-Unis aient annoncé investir 55 milliards de dollars sur 3 ans.

Nana Akufo-Addo exhorte les pays africains à se mettre au travail en dépensant les ressources sur le continent pour le rendre prospère et se faire respecter. «Nous devons travailler ensemble pour changer le récit de l'Afrique qui se caractérise par la maladie, la faim, la pauvreté et la migration illégale. Peu importe d'où vous venez, tant que vous êtes noir, vous êtes Africain. Nous devons rendre l'Afrique propice au progrès et à la prospérité », a-t-il ajouté en appelant à la solidarité. Pour lui, que ce soit le Nigeria, le Ghana ou le Kenya, les africains sont les mêmes. «Notre destin en tant que personnes dépend les uns des autres», pense-t-il. Il a également invité ses sujets à être plus résilients à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nana Akufo-Addo a enfin convié ses pairs à offrir une éducation de qualité et des compétences qui vont faire fonctionner l'économie moderne.