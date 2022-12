Une mère a sauvé sa fille de l'attaque d'un raton-laveur ce vendredi 02 décembre 2022 dans ville d'Ashford, dans l'État du Connecticut aux États-Unis. Dans une vidéo captée par la caméra de surveillance de la famille, on remarque que l'animal s'est accroché à la jambe gauche de la fillette de 5 ans qui attendait l'arrivée du bus scolaire. Attaquée par le raton-laveur, Rylee s'est mis à crier pour avoir de l'aide. C'est ainsi que sa mère s'est précipitée pour l'aider à se débarasser du mammifère qui ne voulait pas la lâcher.

Une scène inhabituelle impliquant une fillette de 5 ans et un raton-laveur s'est déroulé en fin de semaine dernière aux USA. Une vidéo postée par ABC News sur Twitter montre les images de la petite fille qui se débat pour se soustraire de l'attaque de l'animal. Le raton-laveur s'est accroché à son pied gauche alors qu'elle attendait le bus scolaire. Attaquée, Rylee s'est mise à crier en tentant de pousser l'animal à lâcher son pieds. La mère qui n'était pas loin est venue quelques secondes plus tard à la rescousse. Elle a dans un premier temps libéré sa fille et a demandé à sa fille de rentrer de leur appartement.

La jeune dame a finalement jeté l'animal loin d'elle et s'est mise à l'abri. Logan MacNamara s'est confiée par la suite à la presse pour narrer l'histoire. "Je l'ai entendu crier et j'ai couru voir ce qu'il se passait. J'ai cru qu'elle s'était coincé la main dans la porte", a expliqué Logan MacNamara. Elle déclare que sa fille a été légèrement blessée et qu'elle l'a conduite à l'hôpital. Elle annonce qu'elle se feront vacciner contre la rage dans les prochaines semaines.