La Russie ne lorgne pas que le secteur des matières premières ou encore celui de la sécurité en Afrique. Les dernières déclarations d'un ministre russe laissent entrevoir une stratégie de conquête d'un autre secteur: celui de l'automobile en Afrique. Longtemps chasse gardée des français, puis des européens en général, le secteur de l'automobile en Afrique a été pris d'assaut par les asiatiques (coréens et japonais) avant d'être depuis quelques années la cible de la Chine. La Russie compte aussi se lancer sur le continent.

Avtovaz envisage d’exporter en 2023 environ 20.000 voitures. Le principal producteur automobile russe compte se lancer sur des marchés africains, a déclaré à TASS le vice-premier ministre russe et ministre du Commerce et de l’Industrie Denis Mantourov. "Avtovaz envisage la possibilité de se lancer sur de nouveaux marchés du continent africain", a-t-il déclaré en soulignant que le producteur continuerait d’exporter ses voitures dans les pays de la CEI et de l’Union économique eurasiatique.