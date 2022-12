Une femme au physique peu ordinaire a confié avoir été empêchée de suivre le spectacle de Noël de ses enfants. Selon les confidences de cette mère de famille du nom de Melissa Sloan dans les colonnes du Mirror, les enseignants de l’établissement lui ont demandé de « regarder le spectacle par la fenêtre de la classe ». La raison est qu’elle a un corps couvert de tatouage. Visiblement accroc à cette pratique, elle indique qu’elle se fait tatouer trois fois par semaine et qu’elle a en tout 800 tatouages sur tout son corps et même au visage.

Cette apparence fait d’elle une personne très peu désirée dans les rassemblements publics et surtout dans l’établissement de ses enfants. Elle fait également remarquer qu’elle a du mal à trouver un emploi à cause de cette apparence qu’elle a. « Pas de fêtes de Noël et quand je vais à l'école de mes enfants, je ne suis pas invitée. Ils m'ont dit une fois d'aller dans le jardin arrière et de regarder par la fenêtre de la classe. Les professeurs m'ont dit de faire ça, c'est pour ça que je ne vais pas à la pièce de théâtre de l'école. », a-t-elle déclaré.

"Je ne suis pas désirée"

Elle aurait demandé à son partenaire de la remplacer à la fête. « Il va ce soir à la fête des enfants, car je ne peux pas y aller, je ne suis pas désirée.Je suis tellement jalouse de ne pas pouvoir y aller, ni à la fête de Noël, car je sais comment ils [les enseignants et les parents] me traitent. », indique-t-elle sans véritablement se laisser abattre. Elle confie qu’elle est habituée à se faire insulter en public.