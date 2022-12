Dans le Connecticut aux Etats-Unis, la police a été interpelé vendredi dernier un homme de 31 ans. Et pour cause, Christopher Francisquini a tué le 18 novembre dernier, sa fille de 11 mois avant de la démembrer. En cavale depuis deux semaines juste après son crime, il a été arrêté grâce à un appel anonyme effectué contre une récompense de 25.000$. En liberté conditionnelle au moment du crime, le mis en cause a déjà à son actif plusieurs autres condamnations depuis 2012 en plus de l'acte ignoble commis sur sa fille de 11 mois.

Selon les informations données par le Daily News et relayées par DailyMail, la police après avoir examiné le corps de la petite Camilla, a conclu que son père l’a d’abord étranglé, puis l’a poignardé à plusieurs reprises avant de la démembrer. Les blessures présentes sur le corps du nourrisson montrent que sa mort a été causée par des compressions au cou en plus des coups de couteau. Après avoir interrogé l’homme, les enquêteurs en charge de l’affaire ont révélé que l’ex-prisonnier qui a pris la poudre d'escampette juste après avoir commis son forfait, s’est disputé avec la mère du bébé qui ignorait complètement l’acte qu’il venait de commettre.

En liberté conditionnelle

Pour disparaître sans laisser de trace, Francisquini a pris le soin de détruire le téléphone portable de la mère de son enfant, désactiver son tracker GPS qu'il portait après sa libération conditionnelle à sa cheville avant de s’enfuir à bord d’une voiture. Mais il finira par abandonner le véhicule pour continuer son chemin sans se faire repérer. Informée du drame, la police a demandé l'implication du public et a promis une récompense à celui ou celle qui donnerait des informations sur le fugitif. Ce qui a permis, de mettre la main sur le criminel en cavale près d’un arrêt bus aux environs de 15h le vendredi de la semaine écoulée. Actuellement en détention, il sera présenté aux autorités judiciaires très prochainement pour être jugé.