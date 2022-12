L’hôtel de ventes Vanderkindere a récemment initié une vente aux enchères qui a débouché sur un scandale en Belgique. En effet, la maison a mis en vente sur le site Drouot.com des crânes humains qui datent de l'époque coloniale en République Démocratique du Congo. Cette initiative de l'hôtel de ventes Vanderkindere a provoqué l'émoi sur l'internet. De nombreux internautes étaient scandalisés ce qui a poussé l'institution à annuler purement cette vente scandaleuse.

Par l'intermédiaire de sa présidente Geneviève Kaninda, le collectif "Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations" a vivement dénoncé cette vente aux enchères particulière. "Cette vente est scandaleuse. C’est comme si on tuait ces victimes de la colonisation une deuxième fois" indique Geneviève Kaninda qui n'hésitera pas à taxer l'initiative de la maison Vanderkindere de recel de cadavres. Le lot de trois crânes était estimé entre 750 et 1000 euros. Face à l'indignation générale l'hôtel de ventes Vanderkindere a annulé la vente tout en présentant ses excuses au grand public.

Dans un communiqué, les responsables de la maison livreront ceci : "L’hôtel de ventes Vanderkindere tient sincèrement à s’excuser d’avoir proposé aux enchères un lot comprenant trois crânes humains liés au passé colonial belge, et c’est pourquoi ceux-ci sont impérativement retirés de la vente". Selon les textes, Vanderkindere n'a enfreint aucune loi mais sur le plan humain l'opération de vente a choqué. Le commissaire priseur de la structure a indiqué que les crânes seront restitués à la République Démocratique du Congo tout en signifiant que Vanderkindere ne vas jamais cautionner les souffrances et les humiliations subies par les peuples victimes de ces actes coloniaux.