En Belgique, un patient a agressé un médecin avec une arme blanche après un refus d’hospitalisation. L’incident a eu lieu le 20 février 2021 à l’hôpital Vincent Van Gogh de la région. A la suite de son acte, l’homme a été arrêté par la police et auditionné. Lors de son premier procès, le juge l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat avec préméditation. Mais son avocat a interjetté appel, en contestant cette décision.

Le 25 novembre dernier, l’accusé a pris part à une deuxième audience. Cette fois-ci, son avocat plaide pour le sursis probatoire. La cour continue d’étudier cette demande et le verdict va tomber dans les prochains jours. Selon les faits rapportés par RMC Crime, lorsque le condamné s’est rendu à l’hôpital pour demander des soins, il a exigé d’être hospitalisé. Mais après l’avoir examiné, les médecins ont conclu qu’avec son état de santé, son hospitalisation n’était pas nécessaire.

Ils vont alors lui demander de rentrer chez lui. L’homme va s’opposer à cette décision des médecins. Tout en insistant, il va même proférer des menaces de mort s’ils n’exécutaient pas sa volonté. Le patient n’a pas tardé à mettre ses menaces à exécution. En voulant quitter l’hôpital, il a demandé à se laver les mains puis a saisi un couteau qu'i était à sa disposition'il gardait sur lui.

Un sursis probatoire

C’est alors qu’il va agresser un médecin qui lui avait tourné dos avec l’arme blanche. Ce dernier a été blessé avant de réussir à le maîtriser. Arrêté, l’homme a expliqué qu’il avait l’intention de prendre un médecin en otage afin que l’hospitalisation lui soit accordée. Suite à la demande de sursis probatoire par son avocat lors du second procès, le ministère public a déclaré que le mis en cause avait bien calculé son acte avant d’agir et n’était pas sous le coup d'une émotion. Selon son avocat, il était plutôt atteint de troubles psychologiques mais une expertise médicale a démenti cette supposition.