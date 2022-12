Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné un ex comptable de la Société Béninoise d'Energie Electrique (Sbee) et un informaticien à 10 ans d'emprisonnement par defaut le lundi 05 décembre 2022. Les deux mis en cause sont poursuivis pour faux en écriture publique et détournement de deniers publics. Ces individus se sont absentés à leur procès qui a été ouvert lundi dernier. Sous la demande du ministère public, ils ont été jugés et condamnés par défaut. Un mandat d'arrêt a été décerné contre eux.

Dans le but de détourner de l'argent à la Société Béninoise d'Energie Electrique (Sbee), un comptable de ladite société à l'époque a sollicité l'expertise d'un informaticien pour la falsification des reçus. Ils avaient prévu de se partager les sous mais, le comptable n'a pas tenu sa promesse vis-à-vis vis de son associé. Alors, l'informaticien lui a soutiré 1.500.000 FCFA . S'étant rendu compte de l'acte de son acolyte, le comptable s'est emparé de la moto de ce dernier. C'est ainsi que l'informaticien a fait recours à la justice. Les deux individus ont été arrêtés le 07 avril 2010. Le comptable a été remis en liberté provisoire le 11 novembre 2014. Quant à l'informaticien, il a eu sa liberté provisoire le 03 avril 2015. Ces deux hommes ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme et au payement d'une amende de cinq millions de francs CFA. Un mandat d'arrêt a été décerné contre eux.