Le ministre d’Etat béninois chargé du développement, Secrétaire général national du parti Bloc Républicain (BR) et candidat aux prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, Abdoulaye Bio Tchané a été l’invité de Afrique de Rfi ce mercredi 28 décembre 2022. Il s’est prononcé sur plusieurs sujets concernant l’actualité nationale notamment l’éventuelle libération de Reckya Madougou et de Joël Aïvo. Selon le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, il ne lui appartient pas de juger cela car ces derniers ont été jugés et condamnés.

Le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain a laissé entendre que dans ce genre de cas, il n’y a que deux voies notamment la voie de l’amnistie et la voie de la grâce présidentielle. Pour le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, il est aujourd’hui prématuré de dire ce qui va être fait. Le candidat aux législatives de 2023 a quand même reconnu dans son interview accordée audit média qu’il y a un climat plus apaisé et qu’on a besoin de construire le pays sur ce climat. Selon lui, cela nécessite que tout le monde y participe.

Il faut rappeler que l’opposante Reckya Madougou a été condamnée le samedi 11 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à 20 ans de prison pour « terrorisme ». Quatre jours auparavant c’est-à-dire le mardi 07 décembre 2021, le Professeur Joël Aïvo avait été condamné par la même haute juridiction à 10 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions francs CFA pour « blanchiment de capitaux et complot contre la sûreté de l’Etat ».