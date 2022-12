Au Bénin, la campagne pour les élections législatives démarre le 23 décembre prochain, mais il circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des visuels avec le logo du parti Les Démocrates, associé à des images de diverses personnalités. Celles-ci appellent à voter pour la formation politique. Dans un communiqué le président des Démocrates Eric Houndété, informe que le parti n'est aucunement mêlé à cette campagne précoce. "Le parti Les Démocrates porte à l'attention de l'opinion publique que ses structures officielles ne sont ni de près ni de loin mêlées à l'usage ou à la diffusion des visuels portant les images des personnalités dont l'agrément n'a pas été obtenu" indique le communiqué.

Le parti invite ses militants à la prudence et à la discipline

Il demande que tout visuel conçu au nom du parti Les démocrates, reçoive l’aval de la cellule de communication avant toute diffusion. Les personnes qui ont hâte de battre campagne pour les Démocrates via des visuels ou audios, sont invitées à les garder et attendre la période de campagne pour les diffuser. Le parti remercie "toutes les initiatives prises dans le sens de la vulgarisation de son logo et des dispositions prises dans le cadre de la préparation d'une campagne électorale victorieuse".

Il les invite à modérer leurs ardeurs et à respecter scrupuleusement les dispositions du Code électoral, en vue d'élections libres, transparentes et fiables dans un climat apaisé. Le parti invite ses militants et sympathisants à la prudence et les exhorte à la discipline. Il leur demande également de poursuivre l'occupation du terrain à travers la présentation des candidats, l'implémentation du logo dans le respect des textes législatifs.