Une délégation de l'Union Progressiste le Renouveau ayant à sa tête le professeur Joseph Djogbénou a tenue une conférence publique à l'Université d'Abomey-Calavi vendredi 02 décembre 2022. Laquelle conférence a été basée sur les enjeux des élections législatives du 08 janvier 2023. Le professeur Joseph Djogbénou a expliqué à la jeunesse estudiantine et à toutes les personnes présentes à la conférence publique de l'Union Progressiste le Renouveau, l'importance de la tenue des élections legislatives 2023 pour le Bénin en entier, et pour la jeunesse en particulier. Cette jeunesse qui représente la richesse et l'avenir du Benin.

Les jeunes doivent s'intégrer dans l'organisation et dans le déroulement des élections et s'intéresser aux résultats. ‹‹ Vous êtes des membres à part entière, des acteurs de la cité. Quelle gestion de la cité pourrions nous avoir sans regarder la partie la plus importante de la population ? La jeunesse est l'objet de nos préoccupations et de nos occupations. Ce que le Bénin va gagner ou perdre est en faveur ou en défaveur de la jeunesse ››, a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les jeunes doivent se mettre dans la politique car, leur éducation, leur santé, leur alimentation, l'organisation des examens et concours, leur entrée dans la vie active et la réalisation de leurs rêves sont basés sur la politique. Tout ce qui se passe dans le monde entier tourne autour de la politique. ‹‹ La décision demain qui fera que cet amphi Idriss Déby sera une amphi moderne, que cette université aurait une âme dans son architecture est une décision politique ", a-t-il ajouté

Le professeur Joseph Djogbénou a aussi parlé des défis dont la démographie et les problèmes d'ordre sécuritaires auxquels le Bénin doit faire face. ‹‹ L'évolution démographique est une chance pour l'Afrique à condition que des décisions courageuses et radicales soient prisent. Les défis de notre pays sont extraordinairement importants ››. Il a remercié les étudiants qui ont marqué leur présence à ce rendez-vous pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.