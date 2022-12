En respect au calendrier électoral, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a lancé officiellement la campagne le 23 décembre 2022. Après 72 heures, cette campagne a du mal à prendre. Elle est restée timide sur toute l'étendue du territoire. La campagne électorale comptant pour les élections du 8 janvier 2023 a du mal à prendre. Autorisés à battre les campagnes pour leur victoire respective, les sept partis politiques en lice traînent à mouiller les maillots en ces débuts de campagne électorale.

S'il est vrai que cela est devenu une habitude au Bénin, la campagne de cette année est plus particulière au point où l'on se pose des questions sur les éventuelles causes de cette stratégie. En effet, face au nombre important de partis politiques dans la course pour les législatives de 2023, ce qui se passe sur le terrain ne reflète pas une période de campagne. Du moins pour le moment. À part les messages de chaque parti sur la chaîne nationale et quelques affiches de candidats dans quelques ruelles du Bénin, ce sont les réseaux les réseaux sociaux ont qui été privilégiés par bon nombre de candidats ou de partis.

Est-ce parce que cette période de campagne coïncide avec les fêtes de fin d'année ou ce serait dû à la morosité économique qui prévaut depuis plusieurs mois dans le pays? Que réserve alors les derniers jours de campagne ? En attendant de trouver des réponses à ses interrogations, il est clair que chaque parti a déjà aiguisé ses armes pour la victoire au soir du 8 janvier 2023.