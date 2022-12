Six employés d’une station de JNP ont été condamnés à cinq ans de prison, dont un an ferme et d'une amende 30 millions francs CFA. Tombés dans les mailles de la justice dans une affaire de vol de tickets, ils ont été fixés sur leur sort par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi 12 décembre 2022. Ils ont été épinglés pour utilisation frauduleuse de tickets valeur à code barre dans une station JNP, à Parakou. Il s'agit de six pompistes d'une station JNP. Ces individus ont causé des dommages dont la valeur est estimée à 40 millions de francs CFA.