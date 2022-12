Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a rencontré dans la soirée du jeudi 22 décembre 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, les présidents des clubs du football béninois et ceux des Fédérations de handball, volleyball et basket-ball du Bénin. Plusieurs sujets ont été abordés par les deux parties. C’est le cas par exemple de l’état des pelouses nouvellement construites à grand frais par l’Etat. Le Chef de l’Etat béninois a exprimé son mécontentement face à l’état des pelouses sur lesquelles il y a par endroits de hautes herbes. Il a immédiatement interpellé les Secrétaires Exécutifs des mairies dans lesquelles les stades municipaux ont été construites au bon sens. Il leur a donné des instructions fermes pour corriger le tir.

Le Président Patrice Talon a fait savoir qu’il faut soutenir les joueurs étrangers évoluant dans le championnat béninois et qui veulent porter les couleurs nationales. Le premier magistrat du pays a rassuré l’assistance que si le joueur a des compétences, le processus de sa naturalisation ne posera aucun problème et le gouvernement est prêt à faciliter les démarches administratives pour qu’il le soit.

Les Présidents des clubs ont également, au cours de la rencontre, saisi l’occasion qui leur est offerte pour poser au Chef de l’Etat la question du financement des clubs, la gestion des stades construits et à construire, la sensibilisation des clubs afin qu’ils mettent à la disposition des joueurs et des staffs pour leur déplacement, des bus de qualité . Sur ce dernier point, le gouvernement est disposé à les aider à un certain niveau quitte à leur faciliter l’acquisition desdits bus.

Les ambitions de Talon

Selon ses propos, le Président Patrice Talon nourrit de grand rêves pour les athlètes béninois. Le rêve du Chef de l’Etat est que ceux-ci aient une meilleure vie. Pour le président de la République du Bénin, qu’il s’agisse des disciplines sportives de masse telles que le football, le handball, le volley-ball et le basket-ball ou des autres disciplines, l’Etat est prêt à mettre à la disposition des athlètes, l’essentiel pour leur permettre d’être dans de bonnes conditions afin d’être plus compétitifs. Il a laissé entendre que des lois vont être bientôt votées pour augmenter la capacité des clubs. Aussi, selon Patrice Talon, des équipements ont été acquis pour améliorer la qualité de diffusion des rencontres des différents championnats du Bénin. Afin de métamorphoser ce secteur, il a fait le point des réalisations pour entamer d’autres chantiers. Pour lui, Toutes ces actions visent à révéler le sport béninois à l’instar d’autres secteurs.