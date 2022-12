Une académie des sciences quantiques vient de s’installer au Bénin. La nouvelle a été rendue publique vendredi dernier par le professeur en médecine physique et de sciences quantiques Honoré Faton, lors d’une conférence débat qu’il a organisée à la Maison des Médias à Cotonou sur le thème : « la quantique et la métaphysique : théorie et utilisation pratique ». A croire les propos du professeur Faton, cette conférence est initiée pour parler de l’utilité concrète des sciences quantiques dans la vie réelle de l’Homme et informer le public de l’existence d’une telle école de formation au Bénin.

Selon le professeur, « c’est une académie qui va renseigner sur l’âme et l’esprit de l’homme ». Elle a été créée en Allemagne et existe depuis des années dans ce pays et en Suisse. Elle s’installe aujourd’hui au Bénin, a-t-il informé. Aux dires du scientifique Faton, la naissance de ladite académie n’est pas anodine. Elle répond à des objectifs précis : « informer, former et donner de l’inspiration aux gens, les accompagner et les déclencher pour qu’ils puissent vivre les processus de transformation dans leur vie, dans leurs foyers et dans leurs missions afin de pouvoir accomplir leurs tops potentiels ». Aussi, permettra-t-elle de combler un vide : celui de relever le défi de trouver la pédagogie nécessaire pour enseigner les deux entités fondamentales sur lesquels elle repose, « l’âme et l’esprit ». Ce que « les religions qui ont pour vocation l’enseignement n’arrivent à pas faire avec efficience», selon le spiritualiste Honoré Faton.