Après son retrait de l'équipe de France, Karim Benzema semble régler des comptes avec ses ex-coéquipiers en sélection. L'attaquant madrilène a créé la polémique en posant un acte sur les réseaux sociaux. Selon le média BeFoot, il s'est désabonné du compte Instagram de la majorité des joueurs. Des révélations du journaliste français Romain Molina s’en mêlent également et mettent à jour un malaise profond entre Benzema et certains collègues de l'équipe de France.

C'est la lune de fiel Karim Benzema et quelques cadres de l'équipe de France. Selon le journaliste français Romain Molina réputé pour des révélations dans le milieu du sport, le nouveau retraité serait en conflit ouvert avec le capitaine des Bleus Hugo Lloris et le meneur de jeu Antoine Griezmann. Il affirme que le retour de Karim Benzema en équipe de France aurait beaucoup dérangé ces deux joueurs qui se seraient d’ailleurs réjouis de son départ suite à sa blessure à deux jours de la coupe du monde. En effet, sélectionné par Didier Deschamps, il n'a disputé aucune minute de la coupe du monde. Il a dû quitter le rassemblement alors que d'après Romain Molina il aurait pu se rétablir au plus vite puisque la blessure n'était pas si grave.

Le journaliste poursuit ses révélations en affirmant qu'il est parti parce qu'il y a des gens qui voulaient s'en débarrasser. "Est-ce qu’il y avait des joueurs contents du départ de Karim Benzema ? Oui, notamment Hugo Lloris et Antoine Griezmann. Ils n’ont jamais accepté le retour de Benzema en Bleus parce qu’ils disaient que c’était leur équipe", a-t-il fait savoir. D'après lui, Antoine Griezmann et Hugo Lloris n'auraient jamais réellement accepté le retour de KB9 parce qu'ils disaient que c'était leur équipe.

Karim Benzema n'en a jamais encore évoqué mais ses réactions amènent à penser qu'il y a malaise. Il avait décliné l'invitation à venir au Qatar pour la finale avant d'afficher son soutien pour la France dans une vidéo. Mais dans la foulée, il a créé une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Selon le média BeFoot, le ballon se serait désabonné des comptes de plusieurs joueurs à l'exception de "Camavinga, Mbappé, Thuram et Varane". Les révélations de Romain Molina a suscité de nombreuses critiques et insultes à l'endroit d'Hugo Lloris sur ses comptes sociaux. Sa compagne a dû bloquer certains commentaires dérangeants.