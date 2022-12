La Russie et la Biélorussie sont des alliés. Moscou et Minsk entretiennent de très bonnes relations. La semaine dernière le ministre de la défense russe Sergueï Choïgou a échangé avec Viktor Khérine, son homologue biélorusse sur la coopération militaire entre les deux pays. La bonne entente entre les deux alliés ne rassure pas l'Ukraine qui livre actuellement bataille aux troupes russes déployées sur son territoire. Kiev craint que Moscou ne prenne par la Biélorussie pour attaquer le nord de son territoire. L'Etat major ukrainien a fait savoir ce mercredi que la Russie s'en prenait déjà au pays depuis la Biélorussie. "Des unités ennemies sont en cours de formation sur des terrains d'entraînement de la République de Biélorussie" a déclaré l'Etat major ukrainien sur Facebook.

Limitation des mouvements de transports de civils

C'est dans ce contexte que l'allié de Moscou annonce des exercices de lutte antiterroriste. En effet, la Biélorussie a indiqué qu'elle allait déplacer des troupes et des équipements militaires dès ce mercredi. La manœuvre va prendre fin demain jeudi. Selon le conseil de sécurité biélorusse cité par BeiTA, l'agence d'Etat, il est prévu pendant cette période de "déplacer des équipements militaires et du personnel des forces de sécurité nationale". Au cours de ces exercices, le conseil, annonce la limitation des mouvements de (transports) de civils dans certains secteurs et sur certaines routes.

Inutile de rappeler que la Biélorussie est gouvernée par le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko. En novembre dernier, il avait invité l'Ukraine à négocier avec la Russie sous "peine d'une destruction complète". «Ce sera dur, ce sera complexe, mais s'ils veulent rétablir la paix cela doit s'arrêter, sinon la prochaine étape ce sera la destruction complète de l'Ukraine», indiquait M Loukachenko. «Tout est entre les mains de l'Ukraine, non pas parce que je veux mettre la pression à Volodymyr Zelensky, mais parce que tout est véritablement entre leurs mains maintenant, s'ils veulent éviter la mort d'un grand nombre de personnes», avait ajouté le président de la Biélorussie.