Zinedine Zidane aurait dit non à une offre de la fédération brésilienne de football. Selon la presse française, le technicien français Zinedine Zidane aurait été ciblé pour remplacer Tite à la tête de la Seleçao après le fiasco au mondial 2022 selon plusieurs médias. Elle révèle que l'ancien entraîneur du Real Madrid serait toujours en attente d'une proposition de l'équipe de France.

Zinedine Zidane avait été annoncé à la tête des Bleus après le mondial. Mais après une belle performance de la sélection française et une place de vice-championne du monde, les données ont visiblement changé. La Fédération Française de Football serait entrain de négocier une prolongation de Didier Deschamps à la tête de la sélection. L'ancien capitaine des Champions du monde 1998 pourrait rester en poste jusqu'à l'Euro 2024. Pendant ce temps, Zinedine Zidane libre de tout contrat est désiré par plusieurs équipes. Le Brésil serait en tête des courtisans à en croire plusieurs médias spécialisés.

L’Equipe et Média Foot rapportent que l'ex-ballon d'or ferait partie de la short-list de la fédération brésilienne de football. Cependant, renseigne Média Foot, Zinédine Zidane n'aurait pas accepté cette proposition du Brésil parce qu'il donnerait toujours priorité à l’équipe de France. Il pourrait bien attendre encore deux ans de plus avant de voir son rêve se réaliser. Zinedine Zidane a connu une carrière exceptionnelle de footballeur. Il est davantage entré dans la légende après un début en fanfare de sa carrière d'entraîneur. En moins de 10 ans, il a glané 11 titres avec le Real Madrid, seul club qu'il entraîné. Le technicien français a remporté trois Ligue des champions, trois Supercoupe de l’UEFA, deux Coupe du monde des clubs de la FIFA, une Supercoupe d’Espagne et deux Championnat d’Espagne. Depuis son départ du club de la capitale espagnole, Zinedine Zidane est sans club et ne vise que l'équipe de France.