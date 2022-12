Au moins douze personnes, en grande partie des supplétifs civils de l'armée, ont été tuées lors d'une nouvelle attaque de jihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, a indiqué jeudi l'AFP se référant à des sources locales. Mercredi soir, "des individus armés ont mené une attaque contre les populations de Boala", dans la région du Centre-Nord, "tuant au moins douze personnes", affirme le média citant un habitant. Il est précisé que les victimes sont "presque toutes des Volontaires pour la défense de la patrie", des supplétifs de l'armée.

Un responsable régional des VDP, sous le couvert de l'anonymat, a confirmé l'attaque, précisant que "plusieurs terroristes ont été neutralisés par les volontaires après plus de deux heures de combats". Cette nouvelle attaque est la quatrième connue depuis dimanche au Burkina: elles ont fait au total au moins 27 morts, ajoute l’agence. Ces dernières années, le Burkina Faso est devenu l’épicentre des activités terroristes islamistes en Afrique de l'Ouest. Deux groupes terroristes opèrent dans l'est et le nord-est du pays, dont l'État islamique dans le Grand Sahara, branche de l’EI*, et Ansar al-Islam. (Tass)