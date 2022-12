Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques terroristes depuis 2015. Cette crise sécuritaire a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Les djihadistes sont plus actifs dans le nord et l'est du pays. Le nouveau chef de la junte au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré est décidé à reconquérir "le territoire occupé par ces hordes de terroristes". Ceux-ci contrôlerait 40% de la superficie du pays. Pour une reconquête réussie du territoire, le président de la transition invite ses compatriotes à "rester confiants, soudés , mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité" et les "vaillants VDP", les Volontaires pour la défense de la patrie.

"L'heure n'est pas à la fête, notre indépendance n'est pas acquise"

Ces supplétifs civils de l'armée sont plus de 90.000. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'est pas indépendant si ses terres sont occupées et son économie balbutiante. "L'heure n'est pas à la fête, notre indépendance n'est pas acquise , parce que nos terres sont occupées, notre économie est balbutiante et nos mains sont liées" a déclaré le président de la transition. Il dit avoir engagé le pays sur la voie de '"indépendance totale", le 30 septembre 2022, le jour de sa prise de pouvoir à l'issue d'un coup d'Etat.

Pour le redressement de notre "économie"

"Le destin du pays changeait le 30 septembre...le combat pour l'indépendance totale a commencé. Ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie" a t-il déclaré. Pour lui, l'espoir est permis parce que "nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie". Le capitaine Ibrahim est donc engagé à obtenir pour son pays cette indépendance totale. "Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays" a t-il assuré.