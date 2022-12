Depuis le 23 décembre la campagne électorale pour le scrutin législatif du 8 janvier 2023 a démarré. Mais les barons de certains partis en lice sont absents sur le terrain. Mais où sont passés les barons de l’UP le Renouveau ? La question taraude dans les esprits de maints de béninois. Très effacés et muets comme des carpes. C’est le constat que l’on observe dans le camp du parti de la majorité présidentielle l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) depuis l’ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 08 janvier prochain.

Plusieurs hauts responsables de ce parti qui ont pendant longtemps animé la vie politique du Bénin se font désirer sur le terrain. Ils ont finalement décidé d'observer un silence plat et de laisser les candidats se débrouiller seuls avec les populations. C'est du moins la conclusion qu’on est tenté de tirer quand on observe leur attitude depuis plusieurs mois et surtout depuis que la campagne électorale a démarré il y a tout juste une semaine. Il s'agit de Me Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Valentin Aditi Houdé pour ne citer que ceux-là. En effet, en vue de ces élections cruciales pour le pouvoir en place, des réajustements avaient été opérés au sein de ce parti.

Le président du parti Bruno Amoussou a dû céder son fauteuil au profit de Me Joseph Djogbénou, précédemment président de la Cour constitutionnelle qui de son propre aveu, a « fini sa mission » à la tête de cette institution de l’Etat. Selon certaines indiscrétions, M. Amoussou continue de ruminer sa colère face à cette retraite forcée et anticipée. Leader du Parti du Renouveau Démocratique (Prd), Adrien Houngbédji, pour sauver son parti, a dû accepter un mariage arrangé avec le parti Union Progressiste qui est devenu par la suite Union Progressiste le Renouveau(UPR). L’ancien député Valentin Aditi Houndé a dû également ...Lire la suite dans le journal PDF