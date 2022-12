Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) U20 qui aura lieu en Egypte du 19 février au 11 mars 2023, la Confédération africaine de football (Caf) a procédé, ce vendredi 23 décembre 2022 au Caire en Egypte, au tirage au sort de ladite compétition. A l’issue de ce tirage au sort, le Bénin est logé dans le groupe C en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Zambie. Par contre dans le groupe A, on retrouve l’Egypte, pays organisateur de la compétition, le Mozambique, le Sénégal et le Nigeria. Par contre, sont classés dans le groupe B, l’Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Congo.

Il faut signaler que c’est dans le cadre de la Can Juniors Egypte 2023 que les Ecureuils juniors du Bénin, sous la houlette de l’entraineur national des juniors, Mathias Déguénon, sont en stage de préparation depuis le lundi 19 décembre 2022. Ce stage de préparation prend fin le samedi 31 décembre 2022. Actuellement, la sélection nationale des U20 du Bénin est en mise au vert en Afrique du Sud. Précisons que les poulains de Mathias Déguénon sont en train de livrer une série de matchs amicaux lors de leurs différents regroupements afin de se mettre en jambes avant le démarrage de ladite compétition en février 2023 .