La rencontre entre le PSG et Strasbourg, qui a eu lieu hier mercredi 28 décembre 2022, s’est terminée par un score de deux buts à un, en faveur du Paris Saint-Germain. Cependant, un joueur parisien s’est fait remarquer par son attitude sur le terrain. Il s’agit en effet de l’international brésilien, Neymar, qui a pris deux cartons jaunes, pour des fautes qu’il aurait pu éviter. Neymar avait pris le premier après avoir mis sa main sur le visage du footballeur franco-croate Adrien Thomasson. Le second carton concerne une simulation dans la surface alsacienne. Visiblement frustré, Neymar a quitté le stade avant la fin du match.

« Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt »

Le comportement du joueur de 30 ans a été abordé dans la presse brésilienne. Gerson, une légende du football au Brésil et vainqueur de la coupe du monde de 1970 a suspecté que Neymar aurait fait exprès. « Neymar qui se fait expulser sur un penalty simulé et qui ne joue pas le 1er janvier ? Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt » a-t-il déclaré. Notons que le comportement de Neymar intervient plusieurs jours après la fin de la Coupe du monde 2022 qui avait eu lieu au Qatar. Le Brésil avait été éliminé par la Croatie à l’étape des quarts de finale, aux tirs aux buts (2- 4).

Cette élimination avait fait couler des larmes au joueur pendant plusieurs minutes, sur le terrain après la rencontre. Suite à la défaite, Neymar avait confié être anéanti psychologiquement. Sur son compte Instagram, il n’avait pas dissimulé sa déception. « Je suis détruit psychologiquement. C'est certainement la défaite qui m'a le plus blessé, qui m'a laissé paralyser pendant dix minutes après le match, après quoi j'ai fondu en larmes sans pouvoir m'arrêter » avait-il écrit sur le réseau social, le 11 décembre 2022.