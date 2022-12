La Chine est aujourd'hui l'une des grandes puissances économique et militaire du monde. L'empire du milieu n'est pas idéologiquement proche des occidentaux. "Il y a le constat qu'il existe à bien des égards ce que les Européens appellent une rivalité systémique entre la Chine et beaucoup de nos pays" déclarait hier mercredi, Antony Blinken, le secrétaire d'Etat américain au sortir d'une réunion de l'OTAN à Bucarest en Roumanie. Les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, s'inquiètent de la militarisation de la Chine. Ce qu'ils considèrent comme un défi.

S'adapter pour relever ce défi

Ils en ont discuté lors de cette réunion, des moyens pour relever ce défi. C'est du moins ce qu'affirme le Secrétaire d'Etat américain. "Les membres de notre alliance restent préoccupés par la politique coercitive de la PPC (République populaire de Chine) par son usage de la désinformation , par sa montée en puissance militaire rapide et opaque, notamment sa coopération avec la Russie...Les discussions ont de nouveau porté sur la nécessité pour l'Otan de s'adapter de manière concrète pour relever ce défi' "a déclaré M Blinken. Il précise cependant que les membres de l'Otan continueront par maintenir un dialogue constructif avec la Chine.

"Nous restons également déterminés à maintenir un dialogue constructif avec la Chine partout où nous pouvons et nous saluons les occasions de travailler ensemble sur des défis communs" a laissé entendre le Secrétaire d'Etat américain. Pour lui, les pays de l'Otan doivent trouver les moyens de coopérer avec la Chine sur les questions vraiment importantes, partout où c'est possible de le faire. Rappelons que l'Otan est une organisation militaire. Les pays comme la Chine et la Russie n'en font pas partie.