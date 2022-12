Le président chinois Xi Jinping a demandé à son gouvernement de bâtir en cachette des relations économiques plus étroites avec Moscou, et ce malgré ses tentatives de se distancier de la Russie en public. C’est ce qu’a déclaré mercredi le quotidien américain The Wall Street Journal relayé par Tass. Selon ses informations, la Chine compte augmenter les importations du pétrole, du gaz et des produits agricoles russes. Pékin envisage également de renforcer la coopération énergétique avec Moscou dans l’Arctique aussi bien qu’augmenter les investissements dans les infrastructures russes, notamment les chemins de fer et les ports. Le journal souligne que la Russie et la Chine effectuent de plus en plus d’opérations financières en roubles et en yuans ce qui les protège mieux de tout type de sanctions. (Lire ici)

Pour rappel, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Xi Jinping n'a pas clairement condamné la Russie de Poutine. Le président chinois n'a pas non plus appliqué des sanctions contre la Russie, bien au contraire. Elle a augmenté ses achats de pétrole russe au grand dam des américains. Mais jusque-là, Pékin s'est bien gardé de fournir des armes à la Russie ou même de l'encourager directement.