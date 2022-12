Cinq mémorandums d'entente trilatéraux concernant la construction d’un gazoduc sous-marin Nigéria-Maroc (NMGP) ont été signés lundi à Rabat. Les structures gouvernementales du Maroc et du Nigéria ont signé séparément les documents avec des sociétés pétrolières et gazières en Gambie, au Ghana, en Guinée-Bissau, en République de Guinée et en Sierra Leone, a rapporté l’agence Maghreb Arabe Presse. "Ces mémorandums d'entente confirment l’engagement des Parties dans le cadre de ce projet stratégique qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe", est-il indiqué dans le communiqué de tous les pays qui ont signé les documents.

"Cette infrastructure participera à l'amélioration des conditions de vie des populations, l’intégration des économies de la sous-région et l’atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable respectant les engagements du continent en matière de protection de l'environnement", apprend-on. Par ailleurs, "le projet permettra également de donner à l’Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique". À la mi-octobre, des sociétés pétrolières et gazières de Mauritanie et du Sénégal ont signé des mémorandums similaires avec des structures gouvernementales du Maroc et du Nigeria. (Tass)