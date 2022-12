Le dimanche 18 décembre, l’Argentine a remporté pour la troisième fois de son histoire la Coupe du monde au terme d’un match époustouflant. Face à une valeureuse équipe de France qui est revenue au score par trois fois, Lionel Messi et ses coéquipiers ont soulevé la Coupe Jules Rimet à la suite de la fatidique séance des tirs au but. Lors de la cérémonie de remise des trophées, les fans ont pu assister à quelques scènes cocasses qui ont suscité la polémique. Le gardien argentin, Emiliano Martinez désigné meilleur portier du tournoi s’est donné à cœur joie de chambrer l’équipe de France.

Des chefs d’État et des guest stars ont assisté à la finale. Le grand chef cuisinier Salt Bae faisait partie de ces célébrités. Salt Bae de son vrai nom, Nusret Gökçe est un phénomène du monde de la gastronomie. Il a acquis une renommée mondiale grâce à sa manière unique d’assaisonner la viande. Les plus grandes célébrités du monde font la queue pour manger dans son restaurant au Qatar. Au cours de la cérémonie de remise de trophée aux Argentins, le chef cuisinier s’est incrusté sur le terrain pour célébrer avec les vainqueurs. Il a notamment fait des pieds et des mains pour prendre une photo avec Lionel Messi.

Cependant, la Pulga n’était pas très emballé. Salt Bae a ensuite abordé Angel Di Maria pour toucher le trophée Jules Rimet. Dans une séquence vidéo, on voit le chef cuisinier avec la coupe du monde entre les mains qui célèbre aux côtés de Di Maria. Le propriétaire du Nusr-Et ne s’imaginait sans doute pas que cela allait lui valoir une lourde sanction de la FIFA.

En effet, l’instance suprême du football mondial a interdit Salt Bae de Finale pour la prochaine édition du mondial en 2026. Il n’y a qu’une poignée de personnalités qui est autorisée à toucher la Coupe du monde et Salt Bae n’en fait pas partie. Dans un communiqué la FIFA a indiqué ceci : "En tant qu'un des trophées les plus reconnus à travers le monde, une icône inestimable et hautement symbolique, le Trophée original de la Coupe du monde de la FIFA ne peut être touché que par un groupe restreint d'individus, incluant les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de la FIFA et les chefs d'État."