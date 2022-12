Peu de jours seulement après l’allègement des règles sanitaires liées au Covid-19, la capitale chinoise est confrontée à un flux élevé de patients infectés. Cette situation oblige selon les informations rapportées par South China Morning Post, le personnel médical à venir travailler même étant également souffrants du mal. « Beaucoup de médecins sont également malades du Covid-19 mais doivent se présenter au travail car sinon l'hôpital ne peut pas ouvrir, ce qui n'est pas une option », aurait confié au South China Morning Post une responsable de l'hôpital Haidian, dans l'ouest de Pékin qui a requis l’anonymat.

« Nous devons garder l'hôpital ouvert et fonctionnel. », a-t-elle ajouté. Le média précise notamment que de nombreux Chinois ont toujours peur du virus. Cette situation provoque de longues files d'attente dans les cliniques, les hôpitaux et une augmentation du nombre d'appels pour une ambulance. Toujours selon le média, le nombre de cas signalé ce mardi n’est que de 1 027 infections.

L'allègement des règles

Mais étant donné que les nouvelles règles n’imposent plus aux populations de fournir des tests PCR ou de communiquer les résultats de leurs tests antigéniques, l’ampleur pour être plus grande. La situation inquiète tout de même beaucoup de personnes au sein de l’opinion publique chinoise. Pour bon nombre d’entre elles, il est important que les autorités sanitaires s’assurent que les habitants ont accès aux médicaments et aux soins médicaux. Certaines informations font également état de ce que la plupart des infections sont asymptomatiques et bénignes.