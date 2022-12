Face au flux élevé de patients infectés du Covid-19 en Chine depuis l’allègement des règles sanitaires, le président Xi Jinping a lancé un appel pour la protection de la vie de la population chinoise. Alors qu’il se prononçait sur la situation pour la première fois depuis la résurgence de ce virus, l’homme fort de Pékin a exprimé son attachement à la préservation de la vie de ses compatriotes.

« La prévention et le contrôle du Covid-19 en Chine sont confrontés à une nouvelle situation et de nouvelles tâches », a-t-il déclaré ce lundi 26 décembre selon des informations rapportées par la télévision d'État CCTV. « Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée [...) et bâtir un rempart solide contre l'épidémie »,a poursuivi le patron du Parti Communiste Chinois. Rappelons que la situation intervient peu de temps après l’allègement des règles sanitaires liées au Covid-19. Dans la capitale chinoise, les hôpitaux seraient débordés.

Le personnel médical obligé de travailler malgré la maladie