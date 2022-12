La Coupe du monde s’est pas bien terminée pour le Portugal et plus particulièrement pour son joueur phare, Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait été quasiment mis à l’écart durant les deux derniers matchs de la sélection portugaise. Cependant, suite à cela, plusieurs rumeurs laissaient entendre que le quintuple ballon d’or veut prendre sa retraite internationale. Ces informations ont été balayées du revers de la main par le média CM Journal, qui a indiqué que le joueur portugais a l’intention de continuer à jouer pour son pays. Cela, tout en ayant en vue la prochaine compétition de l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne.

Gonçalo Ramos avait marquant un triplé

Rappelons que Cristiano Ronaldo avait été mis à l’écart par l’entraîneur portugais Fernando Santos, lors du match contre la Corée du Sud (2 – 1 remporté par le Portugal). La décision aurait été très mal prise par CR7 qui l’aurait fait savoir à son entraîneur. Le célèbre footballeur avait aussi été écarté durant le match contre la Suisse (6 - 1), où il avait été remplacé par Gonçalo Ramos. Celui-ci s’est fait remarquer dans le match en marquant un triplé. La décision de laisser la star du ballon rond à la touche a été maintenue par l’entraîneur pendant le match contre le Maroc (1 - 0 remporté). En dépit de la défaite, Fernando Santos avait confié n’avoir aucun regret.

« Aucun regret. Je pense que c'est une équipe qui a très bien joué contre la Suisse. Cristiano est un grand joueur. Il est venu quand nous avons pensé que c'était nécessaire » avait-il déclaré. Suite aux commentaires de la presse, CR7 s’était défendu d’avoir voulu lâcher son équipe. Pour lui, la Coupe du monde est l’un de ses plus grands rêves. « Gagner une coupe du monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont le Portugal, mais mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve » avait-il notamment écrit dans un message publié sur la toile.